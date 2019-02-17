Воскресенье
17 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

Бронза досталась России на юниорском ЧМ в командной гонке конькобежцев

17 Февраля 2019 в 18:13
Бронза досталась России на юниорском ЧМ в командной гонке конькобежцев

В женской командной гонке юниорского чемпионата мира сборная России по конькобежному спорту заняла тетье место.

Бронза досталась российской команде за прохождение дистанции в итальянской Базельге ди Пине за 3 минуты 16,208 секунды.

Золото забрала сборная Японии, серебро – у команды Нидерландов.

Ранее сообщалось, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Также конькобежец принял решение отказаться от тренерской работы в России. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила НСН, почему не стоит осуждать решение спортсмена. По её словам, есть шансы, что Виктор Ан решит вернуться к тренерской карьере в России.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.