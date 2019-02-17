Бронза досталась России на юниорском ЧМ в командной гонке конькобежцев

В женской командной гонке юниорского чемпионата мира сборная России по конькобежному спорту заняла тетье место.

Бронза досталась российской команде за прохождение дистанции в итальянской Базельге ди Пине за 3 минуты 16,208 секунды.

Золото забрала сборная Японии, серебро – у команды Нидерландов.

Ранее сообщалось, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Также конькобежец принял решение отказаться от тренерской работы в России. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила НСН, почему не стоит осуждать решение спортсмена. По её словам, есть шансы, что Виктор Ан решит вернуться к тренерской карьере в России.

