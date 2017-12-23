Британскую принцессу обвинили в расизме из-за броши

Британскую принцессу Мишель Кентскую обвинили в расизме из-за того, что она появилась на Рождественском обеде в Букингемском дворце с брошью в виде чернокожего мужчины в колпаке повара. Об этом пишет The Guardian.



Украшение возмутило пользователей социальных тетей. Они посчитали, что брошь оскорбляет невесту принца Гарри, актрису Меган Маркл, мать которой является афроамериканкой.

В итоге принцессе пришлось принести извинения. Она также отметила, что уже много раз надевала эту брошь.

Отметим Мишель Кентская замужем за кузеном королевы Великобритании Елизаветы Второй.