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Британскую принцессу обвинили в расизме из-за броши

23 Декабря 2017 в 20:16
Британскую принцессу обвинили в расизме из-за броши

Британскую принцессу Мишель Кентскую обвинили в расизме из-за того, что она появилась на Рождественском обеде в Букингемском дворце с брошью в виде чернокожего мужчины в колпаке повара. Об этом пишет The Guardian.

Украшение возмутило пользователей социальных тетей. Они посчитали, что брошь оскорбляет невесту принца Гарри, актрису Меган Маркл, мать которой является афроамериканкой.

В итоге принцессе пришлось принести извинения. Она также отметила, что уже много раз надевала эту брошь.

Отметим Мишель Кентская замужем за кузеном королевы Великобритании Елизаветы Второй. 

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