Британский таблоид припугнул читателей «новой военной игрушкой Путина»

Великобритания испугалась нового российского истребителя Су-57. Статья под заголовком «Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя» была опубликована 10 февраля в британских СМИ.

Речь в материале идет об истребителе Су-57. Автор статьи называет этот самолет «новой наводящей ужас игрушкой России». Журналист напоминает, что самолет был продемонстрирован всего несколько часов спустя после публикации доклада Мюнхенской конференции по безопасности, в котором шла речь о возросшем риске «тотальной войны», пишет РИА Новости.

В четверг стало известно о том, что российские военные начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения Су-57. Как сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, контракт на поставку первых 12 самолетов будет подписан уже в 2018 году.