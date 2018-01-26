Британский министр заявил об очередной военной угрозе со стороны России

Великобритания вновь объявила о военной угрозе, которая исходит от России. На этот раз министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Соединённого Королевства. Это, по мнению военачальника, должно привести к «панике и хаосу», а также к многочисленным жертвам в стране, сообщает RT.

Напомним, ранее глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер заявил, что Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает. Москва подобные заявления полностью опровергает, называет их несоответствующими действительности, и заявляет, что не планирует нападать на Британию.