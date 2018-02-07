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Британским спортсменам рекомендовали пропустить церемонию открытия Олимпиады

7 Февраля 2018 в 00:51
Британским спортсменам рекомендовали пропустить церемонию открытия Олимпиады

Спортсменам из Великобритании рекомендовано пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года из-за сильных морозов в Пхёнчхане, сообщает RT.

Руководство британской делегации на Играх призвало спортсменов, которым предстоит выходить на старт соревнований в 48-часовой период после церемонии открытия, воздержаться от участия в торжественном мероприятии.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхане, Республика Корея.

Температура в Южной Корее в настоящее время около -15 градусов.

Пхёнчхан расположен на склонах гор Тхэбэксан в центре провинции Канвондо. В черте уезда расположено более 100 пиков высотой более 1000 метров. Граничит с Канныном, Чхонсоном, Хвенсоном, Йонволем и Хончхоном.  

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