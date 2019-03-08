Британские ученые: пожилым телевизор смотреть вредно более 3 часов

Просмотр телевизора более трех часов подряд приводит к ухудшению когнитивных способностей людей старшего возраста. К такому выводу пришли специалисты из Университетского колледжа Лондона, пишет газета The Daily Telegraph.

Британские ученые в течение шести лет наблюдали за более 3,6 тысячи участников эксперимента старше 50 лет. Исследователи пришли к выводу, что после просмотра телевизора более трех часов у пожилых людей отмечалось ухудшение вербальной памяти на 8-10 процентов. У тех, кто проводил меньше времени перед телеэкраном, она снизилась на 4-5 процентов.

Такую разницу ученые объяснили «смысловым наполнением современных телепередач», связанным с частыми сценами насилия. Подобный контент вызывает стресс, который приводит к выбросу гормонов, негативно влияющих на мозг.

Также в числе негативных факторов, влияющих на качество памяти, ученые назвали сидячее времяпрепровождение. Оно ухудшает состояние сосудов головного мозга и способствует ухудшению памяти.