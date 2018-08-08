Британские ученые измерили в «дринках» безопасную дозу алкоголя

Ученые из университета Кембриджа выяснили безопасную для здоровья дозу алкоголя и влияние выпитого на продолжительность жизни. Специалисты исследовали связь употребляемого спиртного и состояния здоровья 600 тыс. человек из 19 стран.

Исследователи свели все виды алкоголя к условным единицам –– «дринкам». В результате они заявили, что 14 «дринков» в неделю не будут иметь отрицательного влияния на здоровье, пишут «Известия». Уточняется, что этот объем примерно равен шести бокалам вина или шести кружкам пива. При этом между приемами алкоголя лучше всего воздерживаться на пару дней, отмечает РЕН ТВ.

Авторы исследования утверждают, что выпитые «дринки» укоротят жизнь. Если их употреблять 18 и больше в неделю, то продолжительность жизни сократится в среднем на пять лет. Если от 10 до 15 – то жизнь может стать меньше на 1-2 года. И даже самая маленькая доза алкоголя сокращает дни жизни, утверждают британцы.