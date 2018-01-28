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Британские спецслужбы обвинили в паникерстве министра обороны, испугавшегося России

28 Января 2018 в 17:26
Британские спецслужбы обвинили в паникерстве министра обороны, испугавшегося России

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, заявивший, что Россия может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединенного Королевства, зашел в своих оценках слишком далеко и привел в бешенство руководство британской разведки.

Как пишет RT со ссылкой на западные СМИ, раньше никто не осмеливался давать такие количественные оценки потенциального риска для жизни в результате атаки со стороны России или другой страны, враждебно настроенной по отношению к UK.

«Мы не хотели бы спекулировать и наводить панику», — заявили в британской разведке.

Ранее Уильямсон заявил, что Москва в состоянии уничтожить жизненно важную инфраструктуру Британии и спровоцировать таким образом «хаос и панику». Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уже предположил, что британский министр «утратил понимание границ разумного».

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