Британские СМИ обвинили цветной снег в падении рейтинга Путина

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Британская газета The Telegraph выпустила статью под названием «Выпадение зеленого снега в России пошатнуло популярность Владимира Путина», сообщает НСН.

В материале речь идет о протестах в России, связанных с мусорной реформой, а также с загрязнением окружающей среды.

«Демонстрации потрясли провинциальную Россию, которая является основой поддержки президента», — пишет The Telegraph.

По словам британского журналиста, особое негодование россиян вызвал черный снег в городах Кемеровской области, вызванный угольной пылью с обогатительной фабрики «Прокопьевская», и ядовито-зеленый снег в Первоуральске, ставший результатом выброса хрома с предприятия «Русский хром 1915».

Ссылаясь на данные независимого опроса, газета сообщает, что рейтинг одобрения работы президента Путина на прошлой неделе был на уровне 64 процентов, что на 12 п.п. ниже результатов год назад. Автор материала добавил, что в прошлом месяце рейтинг доверия президенту России упал до рекордного минимума в 33 процента.