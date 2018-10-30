Британские пивовары напоят пассажиров самолета особенным пивом

Британская пивоваренная компания BrewDog создала пиво, все вкусовые качества которого раскрываются в полной мере на высоте 9 тысяч метров. Продегустировать его предложат пассажирам одной из авиакомпаний, которые отправятся из лондонского аэропорта Станстед в американский штат Огайо, где расположена одна из пивоварен компании, сообщает «Свободная пресса». Первый в истории «пивной авиарейс» запланирован на 21 февраля 2019 года. Пивовары утверждают, что предложенное пиво гораздо вкусней, если его употреблять в небе, а не на земле из-за того, что вкусовые рецепторы при перелете работают по-другому.

Ранее ученые из Германии обнаружили полезные свойства пива. Однако врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, что полезные свойства пива нивелируются алкоголем.