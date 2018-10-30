Вторник
30 октября
USD 65.81
EUR 75.04
Горячие новости

Британские пивовары напоят пассажиров самолета особенным пивом

30 Октября 2018 в 12:58
Британские пивовары напоят пассажиров самолета особенным пивом

Британская пивоваренная компания BrewDog создала пиво, все вкусовые качества которого раскрываются в полной мере на высоте 9 тысяч метров. Продегустировать его предложат пассажирам одной из авиакомпаний, которые отправятся из лондонского аэропорта Станстед в американский штат Огайо, где расположена одна из пивоварен компании, сообщает «Свободная пресса». Первый в истории «пивной авиарейс» запланирован на 21 февраля 2019 года. Пивовары утверждают, что предложенное пиво гораздо вкусней, если его употреблять в небе, а не на земле из-за того, что вкусовые рецепторы при перелете работают по-другому.

Ранее ученые из Германии обнаружили полезные свойства пива. Однако врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал, что полезные свойства пива нивелируются алкоголем.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.