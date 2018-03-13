Британские парламентарии призвали ограничить деятельность RT

Несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT в Великобритании.

Предложения парламентариев прозвучали после слов Терезы Мэй о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери в Солсбери.

Сама Мэй не ответила прямо на вопрос о лицензии RT, отметив лишь, что правительство в среду, 14 марта, может объявить «ряд мер» после того, как получит ответ от России относительно дела Скрипаля.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, передает RT.

Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, разработанным в России, утверждает Мэй. Происшествие в Солсбери произошло 4 марта. Ведется расследование.

66-летний Сергей Викторович Скрипаль — военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник запаса Вооружённых Сил РФ. В 2006 году был осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании, лишён воинского звания. С 2010 года, после обмена шпионами между Россией и США, живет в Великобритании.