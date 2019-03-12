Британские матери снимут порно для детей

Пять матерей из Великобритании решили снять порнофильм, который не стыдно будет показать детям. Они приняли такое решение, шокированные содержанием хардкор-порно, которое им показали в рамках нового проекта Channel 4 под названием Mums Make Porn.

Как сообщает The Daily Mirror, одну из матерей даже стошнило от увиденного, другая расплакалась на сцене изнасилования. Как говорят женщины, детям нужно показать, что есть что-то еще, кроме этого ужаса. Они считают, что современная «клубничка» вводит подростков в заблуждение относительно реальных половых отношений.

Фильм, который снимет пятёрка матерей, будет продемонстрирован в заключении шоу на вечеринки с участием друзей и детей участниц проекта.