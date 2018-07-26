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Британские истребители сопроводили Су-24 над Чёрным морем

26 Июля 2018 в 18:17
Британские истребители сопроводили Су-24 над Чёрным морем

Лондон пока не комментирует инцидент над Чёрном море, произошедший в четверг, 26 июля. Истребители королевских ВВС Великобритании были утром подняты в воздух для сопровождения российского тактического бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Су-24.

По информации лондонского таблоида The Sun, британские Eurofighter Typhoon вылетели на задание с военно-воздушной базы Михаил Когэлничану на территории Румынии. Таким образом они отреагировали на сигнал о якобы приближении российского боевого самолёта к границам воздушного пространства Северо-атлантического альянса, передает ТАСС.

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