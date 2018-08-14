Британская полиция разыскивает возможного свидетеля убийства Глушкова

Полиция Великобритании обратилась к гражданам с просьбой о помощи в поиске водителя черного фургона, зафиксированного камерами наблюдения в районе места убийства бизнесмена Николая Глушкова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте британской службы.

Отмечается, что водитель черного фургона, который был замечен в Нью-Малдене, пригороде Лондона, 11 марта, может дать следствию ценную информацию в рамках расследования смерти Глушкова, пишет RT.

Напомним, тело российского бизнесмена нашли в его квартире в Нью-Малдене 12 марта 2018 года. Британская полиция квалифицировала смерть Глушкова как убийство.