Британская экономика теряет миллиарды фунтов из-за Брексит

Экономика Великобритании теряет по £6,6 млрд в квартал со дня проведения референдума по брекситу в 2016 году, заявили в рейтинговом агентстве S&P Global Ratings.

Как отметили в агентстве, размер экономики страны был бы на 3% больше, если бы не референдум, передает RT.

Брекзит (Brexit) - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из Европейского союза — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании.