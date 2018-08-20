Британка упала с борта корабля и прождала спасателей десять часов

Гражданка Великобритании Кэй Лонгстафф рассказала, как ей удалось продержаться на воде в течение десять часов после того, как она упала с круизного лайнера. По словам женщины, вода была прохладной и ей удалось продержаться в ней так долго благодаря тому, что она занималась йогой. Кроме того, чтобы не заснуть, она пела песни, сообщает британское издание The Sun.

Круизный лайнер, пассажиркой которого была Лонгстафф, направлялся из Хорватии в Италию. В пути женщина упала с 20-метровой высоты за борт. Спасатели обнаружили ее спустя десять часов. Женщина была живой и чувствовала себя довольно бодро, пишет «Свободная пресса».