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Британец на спор выпил бутылку самбуки за минуту

23 Августа 2018 в 17:43
Британец на спор выпил бутылку самбуки за минуту

20-летний британец Крис МакАдам на отдыхе в баре Греции на спор выпил 1,5 бутылки самбуки за 59 секунд. Турист поспорил с местным барменом, что сделает если выпьет 30 стопок горячительного напитка за 90 секунд, то сможет не платить по счету пишет The Sun. Молодой человек справился с задачей быстрей, чем предполагал бармен. Он рассказал, что любит время от времени выпить самбуку ночь дома. Турист также признался, что в Великобритании иногда позволяет себя выпить и больше.

Между тем, специалисты не рекомендуют повторят проделанное Крисом МакАдамом, это опасно для жизни и здоровья, пишут «Известия». Содержание спирта в этом итальянском ликере составляет 38-42%.

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