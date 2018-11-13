Брифинг Стрелкова по итогам выборов в ДНР начался в НСН

В пресс-центре НСН начался брифинг бывшего министра обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игоря Стрелкова на тему: «Результаты выборов в ДНР: Что ждёт Донецк, Москву и Киев».

Напомним, выборы в ДНР состоялись 11 ноября. Жители самопровозглашённой республики голосовали за нового главу. В результате победил Денис Пушилин. Он заручился поддержкой 60,85% голосов. В свою очередь, Киев выборы не признал. В Кремле же подчеркнули, что выборы не идут вразрез с Минскими договорённостями.

Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН назвал голосование, которое прошло в ДНР, «унылой бодягой».

Трансляция брифинга доступна на сайте .