Брифинг отца пострадавшей в Керченском колледже студентки начался в НСН

В пресс-центре НСН начался брифинг отца пострадавшей в Керченском политехническом колледже студентки Юрия Калиниченко на тему «Керченская трагедия месяц спустя: Борьба за дочь».

Напомним, Наталья Калиниченко пострадала во время взрыва в Керченском политехническом колледже. 16-летняя студентка находится на лечении в Москве, её отец долго не мог получить денежные средства от администрации города, ему лишь купили билет до столицы и оплатили проживание в гостинице.

Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября. Сначала студент выпускного курса Владислав Росляков привёл в действие взрывное устройство в столовой, после чего устроил стрельбу.

В НСН 19 ноября проходит брифинг Юрия Калиниченко.