Brexit увеличил у британцев спрос на антидепрессанты

После проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС, жителям страны стали гораздо чаще просить медиков выписать им антидепрессанты. Как пишут «Известия», об этом заявили ученые Королевского колледжа Лондона. Специалисты изучили рецепты и пришли к выводу, что после референдума о выходе Британии из ЕС, тяжелые успокоительные стали выписывать почти на 14% чаще - в сравнении с препаратами других классов.

Авторы исследования полагают, что стресс у британцев связан с неопределенность, которая может ждать их в будущем.

Напомним, на референдуме, который прошёл в июне 2016 года, почти 17,5 млн британцев высказались за выход страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года.

Между тем, накануне стало известно, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза из-за ситуации вокруг Гибралтара, заявил премьер-министр страны Педро Санчес, подчёркивает RT.