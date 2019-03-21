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Brexit произойдет до 30 июня

21 Марта 2019 в 00:16
Brexit произойдет до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход страны из Евросоюза не может быть отсрочен позднее, чем 30 июня 2019 года.

Мэй заявила, что отмена брексита нанесёт непоправимый ущерб демократическому процессу, передает RT.

Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз перенести дату Brexit на 30 июня этого года.

Брекзит - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. Британия и Европейский Союз до конца октября 2018 года должны были решить проблему границы с Ирландией, однако вопрос остаётся открытым. Ожидалось, что государство покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.

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