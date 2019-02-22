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Бразилия приостановила доставку гумпомощи на границу с Венесуэлой

22 Февраля 2019 в 20:56
Бразилия приостановила доставку гумпомощи на границу с Венесуэлой

Правительство Бразилии приостанавливает доставку гуманитарной помощи в город Пакарайма на границе с Венесуэлой до дальнейших уведомлений из-за невозможности осуществить операцию, как было запланировано, поставки продолжат поступать в город Боа-Виста в штате Рорайма.

Ранее в Боа-Висту прибыли три грузовика с 51 тонной риса и сахара.

Оппозиция Венесуэлы объявила, что поставки гуманитарной помощи начнутся 23 февраля. Центры сбора помощи действуют в колумбийской Кукуте, в бразильском штате Рорайма и на острове Кюрасао.

Боливарианская Республика Венесуэла накануне закрыла границу с Бразилией.

Власти Венесуэлы ранее закрыли морскую границу с несколькими из Малых Антильских островов в Карибском мор, сообщил вице-адмирал Кинтеро Мартинеса.

В частности, закрыта граница с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, входящими в состав Королевства Нидерландов.

Политический кризис в стране продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Мадуро.

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