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Браудера ужаснуло обсуждение Трампом его выдачи в РФ

19 Июля 2018 в 08:08
Браудера ужаснуло обсуждение Трампом его выдачи в РФ

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, обвиняемый Россией в уклонении от уплаты налогов в размере более трех миллиардов рублей, назвал идею его выдачи Москве «ужасающей». Об этом он рассказал в интервью Fox News, пишет RT.

Финансист также назвал предательством выдачу «патриотичных людей», пытавшихся сделать правильные вещи, сообщает Ura.ru.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Трамп рассмотрит предложение Владимира Путина о сотрудничестве следственных органов двух стран, в ходе которого России может быть предоставлена возможность допросить экс-посла США Майкла Макфола и других граждан США, проходящих по делу Браудера.

Сам Браудер в статье в TIME написал, что президенту России стоило обращаться с таким предложением к руководству Великобритании, а не к властям США.

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