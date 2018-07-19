Браудера ужаснуло обсуждение Трампом его выдачи в РФ

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, обвиняемый Россией в уклонении от уплаты налогов в размере более трех миллиардов рублей, назвал идею его выдачи Москве «ужасающей». Об этом он рассказал в интервью Fox News, пишет RT.

Финансист также назвал предательством выдачу «патриотичных людей», пытавшихся сделать правильные вещи, сообщает Ura.ru.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Трамп рассмотрит предложение Владимира Путина о сотрудничестве следственных органов двух стран, в ходе которого России может быть предоставлена возможность допросить экс-посла США Майкла Макфола и других граждан США, проходящих по делу Браудера.

Сам Браудер в статье в TIME написал, что президенту России стоило обращаться с таким предложением к руководству Великобритании, а не к властям США.