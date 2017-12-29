Браудер заочно приговорён к 9 годам лишения свободы

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер признан виновным в неуплате налогов. Такое решение 29 декабря принял Тверской суд Москвы. Таким образом, гражданский иск был удовлетворён, сообщает «Интерфакс».

Суд также постановил взыскать с Браудера и Ивана Черкасова, который также проходит по данному делу, 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Основатель фонда был заочно приговорён к 9 годам лишения свободы, сообщает Газета.ру .

Стоит отметить, что ущерб от действий Браудера оценён в 3,5 миллиарда рублей. В настоящий момент он скрывается от российских правоохранительных органов, пишет RT.