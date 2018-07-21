Суббота
21 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

Братья Березуцкие завершили футбольную карьеру

21 Июля 2018 в 18:53
Братья Березуцкие завершили футбольную карьеру

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие заявили о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

В обращении к болельщикам футболисты отметили, что начинать новый этап в жизни всегда непросто.

«Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов", - говорится в обращении Березуцких.

Березуцкие, которым в июне исполнилось 36 лет, являются шестикратными чемпионами страны, шестикратными обладателями Суперкубка России и кубка УЕФА сезона-2004/05.

Вице-премьер Виталий Мутко в разговоре с журналистами выразил надежду, что Березуцкие после ухода в поля останутся в спорте и продолжат приносить пользу российскому футболу, пишет ТАСС.

Ранее о завершении карьеры игрока заявил игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.