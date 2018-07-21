Братья Березуцкие завершили футбольную карьеру

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие заявили о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

В обращении к болельщикам футболисты отметили, что начинать новый этап в жизни всегда непросто.

«Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов", - говорится в обращении Березуцких.

Березуцкие, которым в июне исполнилось 36 лет, являются шестикратными чемпионами страны, шестикратными обладателями Суперкубка России и кубка УЕФА сезона-2004/05.

Вице-премьер Виталий Мутко в разговоре с журналистами выразил надежду, что Березуцкие после ухода в поля останутся в спорте и продолжат приносить пользу российскому футболу, пишет ТАСС.

Ранее о завершении карьеры игрока заявил игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.