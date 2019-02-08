BrainStorm рассказали о съемках в комедии «7 ужинов»

ФОТО: НАШЕ Радио

Сегодня, 8 февраля, группа BrainStorm побывала в гостях у «Подъёмников» на НАШЕм Радио. Музыканты рассказали слушателям о то, что 14 февраля, в День всех влюбленных, состоится премьера романтической комедии «7 ужинов» режиссера Кирилла Плетнёва. Участники группы BrainStorm не только исполнили финальный саундрек к картине, но и приняли участие в съёмках, выступив в камео.

Лидер группы Ренарс Кауперс отметил, что эпизод снимался в Таганском парке. По его словам, коллективу предложили не только спеть песню «Мотив», но и поучаствовать в фильме. В итоге музыканты сыграли сами себя.

Кстати, авторство песни принадлежит композитору Артёму Михаенкину, которому удалось поймать музыкальную стилистику BrainStorm. Музыканты добавили, что у автор, который знаком с репертуаром группы, получилось создать для BrainStorm действительно органичную песню.