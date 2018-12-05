Brainstorm – о новогодних корпоративах: Не планируем. Летим в Австралию

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Поклонников коллектива Brainstorm 13 декабря ждёт грандиозное шоу в рамках гастрольного тура в поддержку альбома «Wonderful Day». Оно состоится в Крокус Сити Холл и будет полной адаптированной версией рижского концерта, который минувшим летом собрал более 60 тысяч зрителей. В пресс-центре НСН лидер команды Ренарс Кауперс рассказал, что столичный концерт станет одним из знаковых событий в декабрьском гастрольном графике группы:

«Рождество – это такой праздник, когда мы всегда дома. Это не обсуждается. Это неизменно. Как вам всем уже известно, 13 декабря у нас концерт в Москве. А 26 числа мы улетаем в Австралию. Вот это максимально подробно о наших планах», - отметил Ренарс Кауперс.

Ранее в пресс-центре НСН музыканты рассказали о том, как рождаются новые песни и интересные тандемы с российскими музыкантами.