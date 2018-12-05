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Brainstorm: Мы романтики, нам не до мата в песнях!

5 Декабря 2018 в 14:10
Brainstorm: Мы романтики, нам не до мата в песнях!
ФОТО: РИА Новости

В пресс-центре НСН продолжается пресс-конференция группы Brainstorm. Помимо рассказа о грандиозном московском концерте в рамках гастрольного тура в поддержку нового альбома «Wonderful Day», музыканты прокомментировали инициативу депутатов российской Госдумы. Парламентарии предложили разрешить артистам использовать нецензурную лексику на концертах c возрастными ограничениями «18+»:

«Если это оправдано, то иногда это может быть. Главное, чтобы использование мата не стало самоцелью. Это плохой тон. Так долго не продержаться. Хочется отметить, что эта тенденция отчасти исходит от западной культуры, откуда и берёт корни рэп и хип-хоп, который переполнен такой лексикой. А вообще вы должны в каждой отдельной семье решить, что именно слушать вашему ребенку. Но в эпоху интернета – запрет – это странно», - отметили участники Brainstorm.

Напомним, Brainstorm - латвийская рок-группа, основанная в 1989-м году, была первой командой, которая представляла Латвию на Евровидении. В 2000-м они заняли на конкурсе третье место. Музыканты стали широко известны после песен «Maybe» и «My star».

 

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