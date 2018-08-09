Брачный контракт в Госдуме предложили сделать обязательным

Заключение брачного контракта в России предложили сделать обязательным для молодоженов. Автор инициативы - депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает RT. Он пояснил, что наличие такого документа снизит нагрузку на суды и защитит права несовершеннолетних детей.

По мнению петербургского парламентария, услуги по составлению брачного контракта должны предоставляться желающим пожениться бесплатно в районных отделениях загсов. Будущие супруги смогут воспользоваться услугами и своего юриста.