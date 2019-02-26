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Божена Рынска подозревает, что Малашенко убили

26 Февраля 2019 в 11:10
Божена Рынска подозревает, что Малашенко убили

Медиа-менеджер и политтехнолог Игорь Малашенко мог умереть в Испании в результате насильственных действий. Об этом заявила «Интерфаксу» его вдова, журналистка Божена Рынска, комментируя информацию о том, что её супруг покончил жизнь самоубийством.

По её словам, в королевстве началось расследование, передает Газета.ру. В частности, как отметила Рынска, на подозрения наводит тот факт, что ее муж не оставил предсмертной записки. Ранее она сообщала в соцсетях, что Малашенко очень тяжело переживал судебный бракоразводный процесс о разделе имущества с его бывшей женой Еленой Пивоваровой, передает RT. Рынска также уточнила, что муж улетел в Испанию неожиданно и попросил её не ехать за ним.

О смерти 64-летнего Малашенко в Испании стало известно в понедельник, 25 февраля. Предположительно он покончил с собой. Игорь Малашенко был одним из основателей телекомпании НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он выполнял обязанности главного советника Бориса Ельцина на вторых выборах президента России.

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