Божена Рынска дала Собчак первое интервью после смерти Малашенко

Журналистка Божена Рынска дала первое интервью после смерти своего супруга сооснователя НТВ Игоря Малашенко. Вдова согласилась на беседу с популярной журналисткой и своей подругой Ксенией Собчак.

По словам вдовы, ее муж начал говорить о суициде еще в ноябре прошлого года. По словам Рынски, такие мысли посещали Малашенко из-за страха ехать на суд о разделе имущества с бывшей женой.

«Я кричала: "Сначала на меня завещай, пожалуйста, что-то, потом вешайся! А то я у тебя остаюсь вообще без всего», - рассказала вдова в интервью Собчак.

Рынска добавила, что по завещанию, Игорь Малашенко оставил все имущество бывшей семье, и уточнила, что не будет оспаривать волю покойного. Однако она рассказала, «чтобы выжить» ей придется сдавать квартиру на Патриарших прудах, которая осталась журналистке от мужа. По словам Рынски, сейчас она продает свои вещи, чтобы жить на вырученные с этого средства.

Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании на 65-м году жизни. Эксперты подтвердили, что он покончил с собой.



