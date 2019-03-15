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Бойцовых собак хотят приравнять к оружию

15 Марта 2019 в 21:49
Бойцовых собак хотят приравнять к оружию

В России необходимо ввести разрешение на содержание бойцовских собак, заявил РИА ФАН депутат Госдумы Александр Шерин.

«Необходимо провести процедуру аналогичную той, что действует для получения разрешения на травматическое оружие. Бойцовская собака может нанести не меньше ущерба, чем такое оружие», — заявил парламентарий.

По его словам, данная мера многих заставит отказаться от приобретения таких животных.

Бойцовские породы собак – термин, подразумевающий породы, которых предпочитают использовать в боях. Однако могут существовать только бойцовские собаки, принимающие участие в боях.


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