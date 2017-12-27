Бойцам Росгвардии закупят на форму персональные видеорегистраторы

Росгвардия проводит тендер на поставку персональных систем аудио- и видеофиксации окружающей обстановки, оснащенных датчиками нападения, при срабатывании которых запись будет вестись автоматически, следует из материалов на портале государственных закупок, сообщает РИА «Новости».

Согласно заявке, нужно поставить пять комплектов персональных регистраторов, которые можно крепить на различные типы формы и обмундирования Росгвардии.

Ранее проект «Народный контроль» заявил о необходимости оснащения бригад скорой помощи видеорегистраторами, которые позволят решать конфликтные моменты с пациентами и помогут обезопасить работу врачей и фельдшеров.

Видеорегистраторы предназначены для видеофиксации обстановки. Основное назначение — доказательная база при возникновении спорных ситуаций.



