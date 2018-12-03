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Боярский хочет вернуть худсоветы

3 Декабря 2018 в 11:05
Боярский хочет вернуть худсоветы

Михаил Боярский считает необходимым вернуть худсоветы и цензуру. Народный артист России уверен, что только профессионалы должны решать, достойно ли любое произведение искусства быть представлено российскому зрителю. Об этом актер заявил в эфире телеканала «Дождь».

По словам Боярского, оценивать произведения надо по принципу «ум, честь и совесть». Актёр посетовал, что сейчас на отечественной театральной и музыкальной сценах, а также в кино «царит разврат». «Мат, дешевые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков по непозволительным лекалам и многое другое», — подчеркнул он.

Вскоре, как считает Михаил Сергеевич, появится интерпретация произведения Астрид Линдгрен, когда Карлсон будет голым гоняться по воздуху за Фрекен Бок. Боярский также отметил, что художественные советы в Советском Союзе ему не мешали, несмотря на то, что, помимо актерской деятельности, он и играл в рок-группе и был обязан согласовывать тексты.

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