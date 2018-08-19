Бой с Джонсоном закончился для Емельяненко больницей

Александр Емельяненко отправлен в больницу на «Скорой помощи» после боя с Тони Джонсоном. У российского бойца серьезные травмы лица. pic.twitter.com/YGioIOuBOE — Бокс/MMA (@boxing_mma_se) 18 августа 2018 г.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в больницу после поединка с американцем Тони Джонсоном. Бой состоялся в Москве в субботу.Судьи после трёх раундов признали ничью. Емельяненко покинул "Лужники" на карете "Скорой помощи". Врачи диагностировали у россиянина гематомы и ушибы. Его жизнь вне опасности.Травмы Емельяненко получил во время второго раунда, когда американец повалил его на пол и начал наносить удары локтями. После боя россиянина отправили в больницу, чтобы зашить сильное рассечение.Бой Емельяненко и Джонсона прошел в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50. Для Теперь у россиянина 28 побед, семь поражений и одна ничья.