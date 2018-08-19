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Бой с Джонсоном закончился для Емельяненко больницей

19 Августа 2018 в 10:27
Бой с Джонсоном закончился для Емельяненко больницей
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в больницу после поединка с американцем Тони Джонсоном. Бой состоялся в Москве в субботу.

Судьи после трёх раундов признали ничью. Емельяненко покинул "Лужники" на карете "Скорой помощи". Врачи диагностировали у россиянина гематомы и ушибы. Его жизнь вне опасности.

Травмы Емельяненко получил во время второго раунда, когда американец повалил его на пол  и начал наносить удары локтями. После боя россиянина отправили в больницу, чтобы зашить сильное рассечение.



Бой Емельяненко и Джонсона прошел в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50. Для Теперь у россиянина 28 побед, семь поражений  и одна ничья.
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