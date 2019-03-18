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Боткинская больница станет одной из лучших в Европе

18 Марта 2019 в 15:03
Боткинская больница станет одной из лучших в Европе

После модернизации Городская клиническая больница имени Боткина в Москве станет одной из самых современных клиник в Европе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе инспектирования хода капитального ремонта ГКБ имени Боткина. По его словам, Боткинской больнице всегда уделялось большое внимание, она оснащена лучшей

медицинской техникой. За последние годы закуплено оборудования на 3,5 млрд рублей.

Сейчас больница нуждается в дальнейшей модернизации, так как многие корпуса находятся в плачевном состоянии.

Собянин сообщил, что четыре корпуса будут модернизированы в ближайшие год-два. На очереди стоят еще шесть корпусов, после чего вся территория Боткинской преобразится.

Больница была открыта в 1910 году на деньги мецената и промышленника Козьмы Солдатенкова. Сегодня она представляет собой крупнейший стационар не только в столице, но и в России.

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