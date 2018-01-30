Бьорндален поедет на Олимпиаду в Пхенчхан в качестве тренера

Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален поедет на Олимпиаду в Южную Корею вместе со своей супругой Дарьей Домрачевой в составе сборной Белоруссии в качестве тренера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белорусскую федерацию биатлона (БФБ).



Ранее БФБ отправила запрос в Международный олимпийский комитета на включение Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии. Напомним, что 43-летний спортсмен ранее не смог выполнить национальный норматив, и тренерский совет не включил его в состав команды на Игры-2018.