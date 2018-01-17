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Борис Гриц оказался параноидальным шизофреником

17 Января 2018 в 22:11
Борис Гриц оказался параноидальным шизофреником

Эксперты выявили параноидную шизофрению у 48-летнего Бориса Грица, напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщил «Интерфаксу» адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин.

Таким образом, обвиняемый не может адекватно воспринимать реальность и нуждается в принудительном лечении.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября 2017 года в помещении радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате. Неизвестный прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам.

Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция.В ноябре 2017 года она была выписана из больницы.

Главным следственным управлением Следкома по Москве Грицу было предъявлено обвинение по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

33-летняя Татьяна Владимировна Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) — российский журналист, корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы», заместитель главного редактора. Приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру.

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