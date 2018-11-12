Борис Джонсон предупредил о готовности Лондона «сдаться» Евросоюзу

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании находится на грани того, чтобы полностью сдаться в переговорах по брекситу (выходу страны из Евросоюза – прим. НСН). Об этом он написал в своей колонке в газете The Telegraph.

По словам экс-министра иностранных дел, Великобритания соглашается на роль «пустого места» для Европейского союза. Джонсон считает, что с каждым днем позиция Лондона в переговорах с Брюсселем кажется все более трусливой, отмечает RT.

Напомним, что в начале октября бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон заявил, что готов отложить выход страны из Евросоюза, если он станет премьер-министром. Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН назвала заявление Джонсона популистским, так как приостановить выход Великобритании из ЕС невозможно по правовым причинам.