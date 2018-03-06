Среда
07 марта
USD 56.5
EUR 69.73
Горячие новости

Борис Джонсон допустил отказ сборной Англии от чемпионата в России

6 Марта 2018 в 19:04
Борис Джонсон допустил отказ сборной Англии от чемпионата в России

Сборная Англии по футболу может отказаться от участия в чемпионате мире 2018 года в России. Такое мнение, как передает Газета.ру, высказал глава британского МИД Борис Джонсон .

По словам министра, это будет зависеть от того, к каким выводам придет расследование ситуации с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем

«Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира», - отметил Джонсон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова британца «дикостью».

Позднее в МИД Великобритании уточнили, что Джонсон имел в виду не сборную Англии, а возможный приезд на чемпионат британских политиков и чиновников.

Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу MI6 и позднее выданный Великобритании, был госпитализирован в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.