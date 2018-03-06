Борис Джонсон допустил отказ сборной Англии от чемпионата в России

Сборная Англии по футболу может отказаться от участия в чемпионате мире 2018 года в России. Такое мнение, как передает Газета.ру, высказал глава британского МИД Борис Джонсон .

По словам министра, это будет зависеть от того, к каким выводам придет расследование ситуации с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем

«Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира», - отметил Джонсон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова британца «дикостью».



Позднее в МИД Великобритании уточнили, что Джонсон имел в виду не сборную Англии, а возможный приезд на чемпионат британских политиков и чиновников.

Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу MI6 и позднее выданный Великобритании, был госпитализирован в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.