Борьба за Кубок России выходит на финишную прямую

Футболисты «Локомотива» добились победы с минимальным перевесом над казанским «Рубином» в первом матче 1/4 финала Кубка России.

Встреча прошла в Москве. Автор гола - Ведран Чорлука.

Ответный матч пройдет в Казани 23 февраля.

Московский «Спартак» дома не смог переиграть «Урал». Встреча закончилась со счетом 1:1. У столичного клуба отличился Софьян Ханни. «Урал» отыгрался благодаря голу Владимира Ильина.

Ответный матч состоится 24 февраля в Екатеринбурге.

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью — 2:2. Матч прошел в Краснодаре.

Ответная игра пройдет 23 февраля в Ростове-на-Дону.

28 ноября футболисты тульского «Арсенала» добились победы над «Оренбургом» - 4:2.

Экс-президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал систему видеоповторов (VAR) в футболе. По его словам, «VAR – это видео, сделанное на коленке, которое не дало футболу больше справедливости. В лучшем случае, видео реально поможет определить, пересек ли мяч линию ворот или был ли офсайд, потому что эти решения основаны на простых фактах. Система не оставляет места для интерпретаций, но даже в этом случае это опасно». Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв вступил с помощью НСН в заочный спор с экс-главой УЕФА.