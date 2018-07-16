Booking.com прекратил работу в Крыму

Сервис по бронированию отелей Booking.com поддержал санкции и перестал работать в Крыму, сообщает КИА. Теперь туристы не смогут резервировать через этот ресурс места для размещения на полуострове.

Сервис, который имеет офис в Нидерландах, официально прокомментировал такой шаг тем, что он соблюдает торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма. Компании запрещено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. При этом бизнес-путешественники смогут как и прежде бронировать по интернету варианты размещения в республике.