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Booking.com прекратил работу в Крыму

16 Июля 2018 в 16:15
Booking.com прекратил работу в Крыму

Сервис по бронированию отелей Booking.com поддержал санкции и перестал работать в Крыму, сообщает КИА. Теперь туристы не смогут резервировать через этот ресурс места для размещения на полуострове.

Сервис, который имеет офис в Нидерландах, официально прокомментировал такой шаг тем, что он соблюдает торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма. Компании запрещено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. При этом бизнес-путешественники смогут как и прежде бронировать по интернету варианты размещения в республике.

 

 

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