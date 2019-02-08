Болтон призвал Россию признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон призвал Россию и другие страны признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, передает «Интерфакс».

«Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей», - подчеркнул Болтон в своем твите.

23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро, в то время как США открыто поддерживают Гуайдо, предоставив ему доступ к счетам правительства Боливарианской республики в американских банках.

