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Болтон призвал Россию признать Гуайдо президентом Венесуэлы

8 Февраля 2019 в 21:39
Болтон призвал Россию признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон призвал Россию и другие страны признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, передает «Интерфакс».

«Удвоение плохой ставки не делает ее хорошей», - подчеркнул Болтон в своем твите.

23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро, в то время как США открыто поддерживают Гуайдо, предоставив ему доступ к счетам правительства Боливарианской республики в американских банках.

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