Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что за попытками помешать безопасному возвращению главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в страну последует ответ Вашингтона, об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что он на протяжении нескольких дней находился за рубежом и посетил ряд стран Латинской Америки.

Как напоминает RT, ранее Хуан Гуайдо заявил о планах вернуться в Венесуэлу 4 марта. «Русская планета», в свою очередь, подчёркивает, что лидер оппозиции в Венесуэле признал себя временно исполняющим обязанности президента 23 января. Нынешний глава государства Николас Мадуро, поддержку которому оказала армия, назвал его неконституционным лидером.

Тем не менее, Хуана Гуайдо поддержали США, Канада, Грузия и некоторые страны Латинской Америки. На сторону Мадуро встали президенты Боливии, Турции, Кубы. Владимир Путин в телефонной беседе с главой государства выразил поддержку властям страны и назвал деструктивным вмешательство в дела республики.

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS сообщил, что не исключает возможности участия Вооружённых сил США в урегулировании ситуации в Венесуэле. Тогда президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН назвал такое заявление главы Белого дома неудачным.