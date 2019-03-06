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Большой пенис стоил миллиардеру жизни

6 Марта 2019 в 21:33
Большой пенис стоил миллиардеру жизни

Известный торговец бриллиантами, основатель компании «Omega Diamonds», бельгийский миллиардер Эхуд Ланиадо скончался в возрасте 65 лет во время операции по увеличению пениса, сообщает телеканал «360».

Во время ввода вещества в пещеристое тело у пациента в парижской клинике произошел сердечный приступ.

Ланиадо начинал свою карьеру в качестве массажиста в отеле Hilton в Тель-Авиве, затем переехал в Антверпен, где стал работать экспертом по оценке необработанных алмазов, а после сам занялся их продажей.

Фаллопластика представляет собой сложную пластическую операцию, которая проводится для того, чтобы исправить косметические недостатки мужского полового члена и восстановить при необходимости его функциональность. Термин «фаллопластика» происходит от греческих слов «phallus» и «plastike». В буквальном смысле это означает «пластика полового члена». Первопроходцем в области фаллопластики принято считать Н.А. Богораза, который применил данный метод еще в 1936 году.

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