Большой пенис стоил миллиардеру жизни

Известный торговец бриллиантами, основатель компании «Omega Diamonds», бельгийский миллиардер Эхуд Ланиадо скончался в возрасте 65 лет во время операции по увеличению пениса, сообщает телеканал «360».



Во время ввода вещества в пещеристое тело у пациента в парижской клинике произошел сердечный приступ.

Ланиадо начинал свою карьеру в качестве массажиста в отеле Hilton в Тель-Авиве, затем переехал в Антверпен, где стал работать экспертом по оценке необработанных алмазов, а после сам занялся их продажей.

Фаллопластика представляет собой сложную пластическую операцию, которая проводится для того, чтобы исправить косметические недостатки мужского полового члена и восстановить при необходимости его функциональность. Термин «фаллопластика» происходит от греческих слов «phallus» и «plastike». В буквальном смысле это означает «пластика полового члена». Первопроходцем в области фаллопластики принято считать Н.А. Богораза, который применил данный метод еще в 1936 году.