Большое кольцо московского метро замкнется к 2023 году

Генеральный директор компании-подрядчика «Мосинжпроект» Марс Газизуллин отметил, что «работы по проектированию и строительству ведутся на всех участках линии, к 2023 году стоит задача замкнуть и запустить в полном объеме Большое кольцо».
Сейчас при строительстве БКЛ используют 12 тоннелепроходческих щитов. До конца года стартует проходка семи участков. Все работы идут в соответствии с графиком.
Напомним, первый участок БКЛ запустили в феврале 2018 года, для пассажиров открыты еще пять станций. Еще одна станция – «Савёловская» заработает до конца года.