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Большое кольцо московского метро замкнется к 2023 году

9 Ноября 2018 в 15:46
Большое кольцо московского метро замкнется к 2023 году
Большая кольцевая линия (БКЛ) столичной подземки замкнется к 2023 году. Как рассказали в столичном Стройкомплексе, протяженность новой ветки составит 70 км, на ней расположится 31 станция.

Генеральный директор компании-подрядчика «Мосинжпроект» Марс Газизуллин отметил, что «работы по проектированию и строительству ведутся на всех участках линии, к 2023 году стоит задача замкнуть и запустить в полном объеме Большое кольцо».

Сейчас при строительстве БКЛ используют 12 тоннелепроходческих щитов. До конца года стартует проходка семи участков. Все работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, первый участок БКЛ запустили в феврале 2018 года, для пассажиров открыты еще пять станций. Еще одна станция – «Савёловская» заработает до конца года.

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