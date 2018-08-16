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Большинству жителей России пообещали тёплый сентябрь

16 Августа 2018 в 12:35
Большинству жителей России пообещали тёплый сентябрь

Россиян ждёт тёплый сентябрь. Об этом «Российской газете» заявила заведующий отделом долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Владимир Тищенко. Он подчеркнул, что комфортная температура ждёт жителей большей части Центрального, Южного и Северокавказского федеральных округов, а также Саратовской и Самарской областей.

Как отмечает RT, специалисты отмечают, что для Москвы климатическая норма сентября составляет порядка 11 градусов выше ноля. В начале месяца среднесуточная температура достигнет около 14 со знаком плюс.

Между тем, в Уральском федеральном округе, а также на большей части Сибири температура воздуха будет чуть ниже нормы.

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