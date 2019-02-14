Большинство россиян заявили о приоритете работы над отношениями. Сервис «Работа.ру» в преддверии Дня святого Валентина провел исследование и выяснил, чем заканчиваются служебные романы и какой выбор сделают россияне, если на чаше весов окажется работа и отношения.

В результате выяснилось, что 65% респондентов, у которых был опыт отношений на работе, заявили, что этот роман закончился расставанием. Еще 13% заметили, что вынуждены были прервать отношения, поскольку это сказывалось на карьере, уточняют «Известия».

3% опрошенных заявили, что не отказались от романтического увлечения, но признали, что оно создает неприятности на работе.

При этом в интервью РИА ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил, что изначально День святого Валентина — это католический праздник. По его словам, сейчас «происходит подмена определений».

Как признался парламентарий, Он не против Дня святого Валентина в его исходном формате, «но, к сожалению, ничего общего с тем, что сегодня происходит, настоящий День святого Валентина уже не имеет».