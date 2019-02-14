Четверг
14 февраля
USD 65.68
EUR 74.39
Горячие новости

Большинство россиян заявили о приоритете работы над отношениями

14 Февраля 2019 в 12:04
Большинство россиян заявили о приоритете работы над отношениями
Большинство россиян заявили о приоритете работы над отношениями. Сервис «Работа.ру» в преддверии Дня святого Валентина провел исследование и выяснил, чем заканчиваются служебные романы и какой выбор сделают россияне, если на чаше весов окажется работа и отношения.

В результате выяснилось, что 65% респондентов, у которых был опыт отношений на работе, заявили, что этот роман закончился расставанием. Еще 13% заметили, что вынуждены были прервать отношения, поскольку это сказывалось на карьере, уточняют«Известия».

3% опрошенных заявили, что не отказались от романтического увлечения, но признали, что оно создает неприятности на работе.

При этом в интервью РИА ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил, что изначально День святого Валентина — это католический праздник. По его словам, сейчас «происходит подмена определений».

Как признался парламентарий, Он не против Дня святого Валентина в его исходном формате, «но, к сожалению, ничего общего с тем, что сегодня происходит, настоящий День святого Валентина уже не имеет».

Ранее заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов в беседе с НСН рассказал, почему мусульмане не испытывают потребности в этом празднике.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.