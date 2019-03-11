Большинство россиян вдвое переплачивают за услуги ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян переплачивают за ряд коммунальных платежей. Он сообщил, что с граждан взимают вдвое больше, чем нужно, пишет Утро.ру.

Он пояснил, что тарифы ЖХК завышены в большинстве регионов. А, кроме того, отметил, что в двух соседних населенных пунктах сумма квитанций на воду может отличаться в 54 раза.

Глава ФАС уточнил, что такая ситуация складывается в том числе из-за использования личных связей местными властями. Это делается для того, чтобы "пробивать" завышенные показатели через региональные энергетические комиссии.

Артемьев добавил, что для решения этой проблемы Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект. С помощью него станет регулировать тарифы ЖКХ.

Ранее эксперт Общественной палаты в сфере ЖКХ Александр Бударин рассказал НСН, что использование коммунальных счетчиков снижает платежи ЖКХ на 30%.