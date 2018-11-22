Большинство россиян назвали себя счастливыми людьми

Большинство россиян чувствуют себя счастливыми людьми, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как сообщает Ura.ru, счастливыми себя назвали 84 процентов респондентов. 33 процента граждан считают, что счастливыми их делает семья. Отмечается, что шесть месяцев назад об этом говорили всего 30 процентов опрошенных.

Также выросла доля соотечественников, удовлетворенных жизнью благодаря хорошему состоянию здоровья — с 16 до 21 процента, отмечает RT.

Также залогом счастья опрошенные россияне назвали детей и работу. Оба варианта набрали по 15 процентов, передает РЕН ТВ.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян поддерживают введение в школах уроков полового воспитания. Заслуженный учитель РФ в эфире НСН удивился результатам опроса. По его словам, половое воспитание нужно начинать с 5-6 лет.